شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعود إلى بلاده من الولايات المتحدة الأربعاء بعد تلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح سيعود إلى بلاده غدا الأربعاء من الولايات المتحدة بعد "استكمال فحوصات طبية" فى مستشفى مما اضطره لتأجيل اجتماع مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. وسافر الأمير بعد ذلك للولايات المتحدة لاجتماع مع ترامب لكن الاجتماع ألغى بعد دخوله المستشفى.

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