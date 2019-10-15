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الرئيس الروسي يصل إلى الإمارات

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الروسي يصل إلى الإمارات

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات اليوم الثلاثاء، قادما من التي كان وصلها أمس في زيارة رسمية.

وكان في استقبال بوتين بمطار أبوظبي الدولي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

 

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