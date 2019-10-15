ولادة أول طفل في الفضاء 2031

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إحدى الشركات الفضائية الناشئة وتدعى «سبيس بورن يونايتد» ومقرها مدينة آيندهوفون الهولندية، أنها تنوي إرسال امرأة لتلد أول طفل في الفضاء بحلول عام 2031.

ووفقاً لإيجبرت إديلبروك، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة، فإنها تعمل على تجهيز رحلة فضائية تستمر لمدة 24 إلى 36 ساعة يمكن أن تلد المرأة خلالها في مدار الأرض المنخفض أي بين ارتفاع 160 إلى 2000 كم فوق سطح الأرض.

وقال إديلبروك خلال مؤتمر «أسجارديا» للعلوم والفضاء بمدينة دارمشتات الألمانية الاثنين: «التحديات التي سنواجهها كثيرة منها تكنولوجة وقانونية إضافة إلى طبيعة الفضاء من حيث انعدام الجاذبية والتعرض للإشعاع». وأضاف: «سنعمل على اختيار نحو 30 حاملاً».

وأشار إديلبروك إلى أن الخبراء يعتقدون أن المرأة يمكن أن تلد في الفضاء إلا أن العملية قد تحتاج أدوات للمساعدة في الإنجاب.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن الشركة تخطط لتصميم مركبة فضائية خاصة للقيام بهذه المهمة.

وكانت إحدى الشركات الناشئة وتدعى «سبيس لايف أورجين»، ومقرها هولندا أيضاً، أعلنت في يوليو/ تموز الماضي، أنها أوقفت مهمة ولادة أطفال في الفضاء بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاق والسلامة والطب.