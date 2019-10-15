شكرا لقرائتكم خبر عن البواردي ووكيل وزارة الدفاع الأمريكي يتفقان على أهمية تأمين الملاحة البحرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي، الثلاثاء، جون رود وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة.
وبحث البواردي والمسؤول الأمريكي، خلال اللقاء، علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.
واستعرض الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية والدولية؛ ومنها خفض التصعيد الحاصل في المنطقة، فضلاً عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على أهمية تأمين الملاحة البحرية، وتأمين إمدادات النفط العالمية.
حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة والوفد المرافق للضيف.
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