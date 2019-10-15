شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكي يزور «منشورات القاسمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة السيناتور السابق توم هارتكن وزوجته روث أولتن «منشورات القاسمي» مع عدد من ضيوف مركز الشارقة المشارك في مؤتمر «صعوبات التعلم» الذي ينطلق الأربعاء في الشارقة، وذلك للاطلاع على إصدارات الدار، وأهم مؤلفات وكتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وتجول الوفد في أقسام الدار المختلفة، وقدم مهند بوسعيدة مدير «منشورات القاسمي» شرحاً مفصلاً عن المعرض التوثيقي «سلطان خير الجلساء» والذي ضم تعليقات وملاحظات صاحب السمو حاكم الشارقة على مؤلفاته الروائية والتاريخية والمسرحية وبخط يده، والتي تعتبر وثيقة مهمة للباحثين والدارسين لمؤلفات سموه.
وفي نهاية الزيارة أهدى بوسعيدة عدداً من مطبوعات الدار المسرحية والتاريخية من مؤلفات سموه لأعضاء الوفد.
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