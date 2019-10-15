خليجي يحاول الاعتداء على موظفة في سيارته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استغل موظف خليجي (30 عاماً) معرفته بتنفيذية مبيعات عربية (31 عاماً) وطلب لقاءها في سيارته ثم حاول الاعتداء عليها.

روت المجني عليها تفاصيل ما حدث أمام نيابة دبي العامة، وعلاقتها السطحية التي تربطها بالمتهم، حيث تقابلت معه عدة مرات وتواصل معها قبيل الواقعة، وطلب لقاءها وألحّ عليها في طلبه فوافقت والتقت معه في سيارته بأحد المواقف خلف فيستيفال سيتي الساعة العاشرة مساء، وأخبرته أنها مستعجلة وعليه إخبارها بما يريد بسرعة.

تفاجأت بالمتهم يتحرك بسيارته ويخبرها أنه سيدعوها للعشاء في كافتيريا قريبة، وفي الطريق أخذ يحدثها عن علاقاته ومعرفته بشخصيات كبيرة وأنه سيساعدها بالمال وأنه يريد أن يتزوجها بعد أن طلق زوجته.

ردت عليه بانها لا تريد ماله ولا مساعدته، وبعد أن أوقف سيارته أراد أن يتحرش بها، فحدثت مشادة بينهما حاول خلالها الاعتداء عليها، لكنها قاومته وقالت له «إذا تريدني يكون بالحلال».

وتمكنت بعد عناء من إيقافه بعد أن هددها بالقتل بسكين صغير كان في درج السيارة، وفي النهاية استجاب لتوسلاتها ثم أخذ هاتفها ومسح الرسائل والمكالمات التي كانت بينهما، وأنزلها من السيارة أمام إحدى الكافتيريات، وعندما عادت إلى المنزل أبلغت صديقتها التي نصحتها بإبلاغ الشرطة.