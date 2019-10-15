الجيش السوري يسيطر على منبج مع دوريات روسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن الجيش السوري، تمكن من السيطرة الكاملة على مدينة منبج ومحيطها، بعد العدوان التركي على شمال سوريا. وأضافت الوزارة أن الشرطة العسكرية الروسية تقوم حاليا بدوريات على خط التماس بين الجيشين السوري والتركي في شمال سوريا.

وكان التليفزيون الرسمي السوري، أعلن أن وحدات من الجيش السوري انتشرت في مدينة منبج شمال سوريا، وذلك بعدما أعلنت الحكومة في دمشق أنها لن تترك تركيا تفعل ما تشاء في البلاد وأنها ستسيـّر قواتها لرد العدوان التركي. وأذاع التليفزيون السوري، لقطات، لمجموعات، قال إنهم من سكان منبج، احتفلوا بقدوم القوات الحكومية داخل المدينة.

وقال الأكراد، حلفاء واشنطن السابقون، إنهم دعوا القوات الحكومية كإجراء طارئ للمساعدة في التصدي للهجوم التركي الذي بدأ الأسبوع الماضي بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفه الأكراد بأنه «خيانة».

ويمثل نشر القوات السورية نصراً كبيراً للرئيس السوري بشار الأسد وروسيا حليفته الرئيسية، اللذين سيطرا على مساحات كبيرة من أراضي البلاد كانت خارج سيطرتهما.

وجاء انتشار القوات السورية في الوقت الذي تهاوت فيه الاستراتيجية التي انتهجتها الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية في سوريا بين عشية وضحاها. وأعلنت واشنطن الأحد على نحو مفاجئ سحب قواتها المتبقية وقوامها ألف جندي والتي قاتلت إلى جانب الأكراد ضد تنظيم «داعش» منذ 2014.