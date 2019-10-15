«سيدات أبوظبي» ينظم ندوة الذكاء الاصطناعي والتجارب الناجحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر الغرفة صباح الثلاثاء، ندوة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والتجارب الناجحة»، حضرها ما يزيد على 37 سيدة من رائدات الأعمال والمبدعات وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الموظفات في الجهات والمؤسسات الحكومية.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار فعاليات الحملة التوعوية الخامسة لريادة الأعمال 2019، تحت شعار مستقبل ريادة الأعمال في عالم متغير، «استشراف، ابتكار، تحول رقمي، البلوك تشين، ذكاء اصطناعي»، والتي أطلقت أعمالها من ندوات وورش عمل ومعارض في كل من أبوظبي والعين والظفرة؛ لنشر الوعي والمعرفة بالتطورات والتحولات الكبيرة التي يشهدها العالم في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل، في ظل الثورة الصناعية والجيل الرابع، إلى جانب ترسيخ مفاهيم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والتشجيع على تطوير الأعمال، في إطار هذه التغييرات المستقبلية؛ لمواكبة خطط الدولة التنموية والمتسارعة باتجاه التقدم نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والإبداع، وخلق ثقافة الذكاء الاصطناعي لدى فئات المجتمع؛ لتسهيل انتشار استخدام التطبيقات التي تعتمد على هذه التقنيات، وخلق المواطن الرقمي القادر على التعامل معها عبر تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والتعليمية والإعلامية؛ للتوعية المجتمعية بأساسيات هذا المجال.

كما تناول جانب آخر من الندوة الحديث حول تأثير التكنولوجيات الناشئة، وتدرج الطفل من التعلم الآلي والخوارزمي، بالإضافة إلى شرح كيفية إنترنت الأشياء في كل مكان، قدمها المحاضر بيوتر رويمك، فيما تناول المحاضر محمد فقيري جانباً آخر بالحديث عن تعريف البلوك تشين، واستخداماته لاسيما في بعض المؤسسات والجهات الحكومية، مختتماً حديثه بإلقاء الضوء على مستقبل البلوك تشين.

وقدمت المحاضرة كيلي لوندبرج تجارب متميزة وتطبيقات من واقع التجارب العالمية حول كيفية بناء الأعمال بدءاً من الصفر، والتركيز على أهمية المشاركة في تخطيط الأعمال، وعدم الاعتماد على مجرد التفكير.