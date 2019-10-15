«نقل أبوظبي»: 327 حافلة جديدة بحلول عام 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف إبراهيم الحمودي المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بأبوظبي بالإنابة، عن خطة جديدة في مرحلتها الأخيرة لدراسة إمكانية تخصيص مسارات للحافلات لتوفير خدمة عالية المستوى من النقل العام، وإضافة 327 حافلة جديدة في مدينة أبوظبي، بحلول عام 2020 وتزامناً مع تطبيق نظام التعرفة المرورية، ما سيزيد الطاقة الاستيعابية لشبكة النقل بالحافلات، بالإضافة إلى زيادة خطوط شبكات النقل بالحافلات داخل الجزيرة لتحسين كفاءتها والربط بين جزيرة أبوظبي وباقي المناطق.

وقال: ندرس إمكانية تفعيل مركبات الأجرة لتأخذ نصيباً أكبر من مستخدمي النقل وتكون وسيلة مكملة للحافلات، ومن المتوقع زيادة النسبة بعد تطبيق نظام التعرفة المرورية، لافتاً إلى أنه تم توفير ما يقرب من 6369 مركبة أجرة تبلغ نسبة إشغالها 45% وذلك نظراً لاعتماد نسبة كبيرة من سكان الإمارة على وسائل النقل البديلة ومنها مركبات الأجرة.

وأشار إلى أن تكلفة البنية التحية للطرق في الإمارة خلال السنوات العشر الأخيرة بلغت 32 مليار درهم، فيما بلغت تكلفة الصيانة السنوية ملياراً و300 مليون سنوياً، ما يستلزم إيجاد حلول مستدامة للحفاظ عليها، مؤكداً أن المردود الإيجابي لمشروع التعرفة المرورية سيرى النور بعد عام من تطبيقه.

جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها دائرة النقل في إمارة أبوظبي ومركز النقل المتكامل، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، مساء الاثنين «تعتبر المحاضرة الخامسة» في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة، تحت عنوان «مشروع التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي»، شارك في تقديمها كل من إبراهيم الحمودي، ومكتوم الكعبي مدير تنفيذي قطاع التكنولوجيا، وأدار الحوار فيها الإعلامي منصور الغساني.

وشهد المحاضرة اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وخليفة محمد المزروعي وكيل دائرة النقل وعبدالكريم عبدالرحيم الرئيسي مدير عام مركز النقل المتكامل، إلى جانب عدد من المثقفين والكتاب والشعراء والفنانين والإعلاميين وعدد من أبناء المنطقة.