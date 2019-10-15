شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة غرقاً في حوض جاكوزي وشرطة دبي تواسي ذويها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي أنها تشاطر أسرةً أوروبيةً أحزانها بعد أن فقدت طفلتها البالغة من العمر 10 سنوات في حادث مأساوي؛ بسبب غرقها في حوض جاكوزي عمقه قرابة المتر.

وقال العقيد أحمد حميد المري، مدير إدارة مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن تفاصيل الحادث تعود إلى تلقي إدارة مسرح الجريمة بلاغاً يفيد بغرق طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات في حوض جاكوزي بمنزلها الكائن في منطقة اختصاص مركز شرطة بردبي، وعند الوصول إلى مكان الحادث تبين أن الطفلة فارقت الحياة نتيجة سحب آلية التحكم في مياه الجاكوزي لشعرها من خلال فتحات المياه، وعدم تمكنها من تحرير شعرها والخروج من الحوض، ما تسبب في غرقها.

وأوضح العقيد المري أن الطفلة ذهبت إلى حوض الجاكوزي بعد أخذ الإذن من والدها، وبعد فترة من الزمن، لاحظ والدها غيابها وعدم سماع أي صوت لها، فهرع إلى المكان ليجدها مستقرة في قاع الحوض وقد فارقت الحياة.

وأشار العقيد المري أن التحقيقات الأولية للحادث بيّنت أن حوض الجاكوزي توجد به آلية امتصاص قوية، ومن شدة السحب تعرضت الطفلة لشفط خصلات كثيفة من شعرها في المصفاة بقاع الحوض واستقرارها فيه؛ ما أدى إلى غرقها.

وقال العقيد المري، إن شرطة دبي قامت في اليوم الثاني بزيارة أسرة الطفلة المتوفاة لتعزيتها، كما قامت بالإسراع في إجراءات نقل جثمانها إلى موطنها.

وأوضح العقيد المري أن شرطة دبي قامت بنقل حوض الجاكوزي إلى مقر المختبر الجنائي؛ لمزيد من الفحوصات الفنية من قِبل ضباط قسم الهندسة الجنائية، الذين اكتشفوا أن فتحات الشفط غير متساوية القوة، وأن هناك عيباً هندسيّاً اُرتكب من قبل الشركة المصنعة، تمثل في فجوات تؤدي إلى دوامات قوية تؤثر في ديناميكية التيار المائي، مما جعل شفط خصلات الشعر سهلاً من قبل التيار المائي.