"حزب الله" اللبناني: نتابع التطورات ولم نقرر النزول إلى الشارع حتى الآن

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جاء ذلك، خلال استقباله وفدا من منطقة الجلي، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مشيرة إلى قوله، إن "حزب الله" يتابع الملف المالي الاقتصادي، ولم يقرر النزول إلى الشارع حتى الآن.
© AP Photo / KEVORK DJANSESZIAN
وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله": "أهم سبب للمشكلة الاقتصادية في لبنان هو القرار السياسي المرتهن بالخارج، الذي يمنع لبنان من القيام بخطوات اقتصادية لمصلحة لبنان بشكل مباشر".
وأوضح أن "المشكلة تكمن في الفوائد المرتفعة الموجودة في المصارف، وفي عدم أخذ نسب أعلى على الفوائد، التي يحصل عليها المودعون"، مضيفا: "حزب الله" يتابع الملف المالي الاقتصادي من خلال عرض آرائه وقناعاته في مجلس الوزراء ويناقش المشاريع والأفكار.
واستطرد "نتابع ما سيحدث في المجلس النيابي، ولم نقرر حتى الآن أن تكون لنا خطوات في الشارع".
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