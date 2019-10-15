قلق شديد في "الناتو" من عواقب "وخيمة" للعملية العسكرية التركية بسوريا

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أمستردام - سبوتنيك. وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إدانة جميع الحلفاء في الحلف للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وأعرب عن قلقه من عواقبها الوخيمة.

وقال ستولتنبرغ خلال عقب اجتماعه مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء: "ناقشنا الحد من التسلح والوضع في شمال سوريا. وهو يوضح أن جميع الحلفاء يدينون العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وأنا نفسي أعربت عن قلقي الشديد من هذه العملية لما لها من عواقب وخيمة على زعزعة الاستقرار واحتمال عودة داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)".

وأضاف ستولتنبرغ: "لقد أحرزنا تقدما في محاربة داعش، الذي كانت يسيطر على مناطق في العراق وسوريا، وهي المناطق التي تحررت الآن، لذلك نحن قلقون الآن من مغبة هذه العملية. الناتو لا يدعم هذه العملية".

وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه سيلتقي مع أعضاء بحلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل، للضغط عليهم بغية اتخاذ "إجراءات دبلوماسية واقتصادية" رداً على التوغل التركي في سوريا.

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وسبق للأمين العام للحلف أن صرح، أن "تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة" ، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه "من المهم تجنب الإجراءات التي يمكن أن تزيد منزعزعة استقرار المنطقة وتفاقم التوترات".

هذا وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".