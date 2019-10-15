الجيش الإسرائيلي يبعث رسالة جديدة إلى لبنان 

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، حول الحرائق التي تجتاح لبنان، موجها الدعاء للبنانيين.

وقال أدرعي:

صور الحرائق المشتعلة فيلبنان توجع وتدمع القلب، لا يمكن للاختلاف أن يلغي الحس الإنساني وصوت الله الحقيقي في قلوب الجميع.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي:

أعان الله رجال الدفاع المدني اللبناني. Advertisements

وسبق أن أعلن مدير عمليات الدفاع المدني اللبناني، جورج أبو موسى، عن نشوب 104 حرائق في مختلف المناطق الشمالية والجنوبية خلال 24 ساعة.

وقال أبو موسى لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "نحن نعمل بكل طاقاتنا لإخماد الحرائق، ولكن بوجود الرياح لا نستطيع السيطرة على الحرائق".

وأشار أبو موسى إلى أن "الإهمال والطقس الحار والرياح القوية، عوامل أدت إلى اتساع رقعة الحرائق"، لافتا إلى أن الخطر مايزال قائماً من تمدد الحرائق بسبب الرياح.

وأكد أبو موسى أنه "حتى الساعة لا يوجد أي ضحايا، لدينا 6 إصابات لعناصر من الدفاع المدني وعملنا على إخلاء الأهالي من البلدات".

ودعا أبو موسى المواطنين إلى مغادرة المنازل فوراً في حال حدوث حريق وعدم تنشق الدخان.