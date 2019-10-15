مسؤول مصري يكشف عن طفرة بترولية لم تحدث من قبل

قال محمد سعفان، وكيل أول وزارة البترول المصرية إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وصل لأعلى معدلاته لـ7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال شهر سبتمبر الماضي.

© Sputnik . Mikhail Mprdasov

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعفان نيابة عن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك 2019).

وأشار إلى أن القطاع حقق رقما قياسيا بأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخ مصر خلال شهر أغسطس الماضي، لافتا إلى أن الإنتاج وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يوميا، بحسب موقع صحيفة "الشروق" المصرية.

Advertisements

وقال سعفان إن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى فى شهر سبتمبر من العام الماضي وتحقيق أعلى معدل لتوصيل الغاز الطبيعى لـ1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام الماضى فقط، وتعزيز البنية التحتية للقطاع من خلال مشروعات تطوير وزيادة طاقة معامل التكرير وخطوط نقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية إلى جانب افتتاح مجمعين كبيرين للبتروكيماويات.

ولفت المسؤول المصري إلى أن مصر تبنت رؤية 2030 والتي تهدف لإيجاد اقتصاد متنوع يمتاز بالتنافسية ويعتمد على الابتكار والمعرفة ويرتكز على العدالة والتكامل الاجتماعى بهدف وضع مصر فى مصاف الدول ذات الاقتصادات المتنامية بسرعة فى المنطقة.

وشدد سعفان على أنه تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق هدف مصر لتكون مركزا إقليميا، لافتا إلى أن هذه الخطوات سوف تلعب دورا مهما في تدفقات التجارة العالمية من خلال الاستفادة من العلاقات المتميزة مع الأطراف الرئيسية الدولية في مجال الطاقة بوجه عام، وإقامة شراكات تجعل التعاملات التجارية بين الدول أكثر سهولة، وتزيد من التعاملات التجارية التي تربط الشرق بالغرب.