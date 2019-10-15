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وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الفضائي في الاقتصاد الوطني، وإسهامات الدولة في مجال الفضاء وإبرازها على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما تهدف إلى دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وخلق بيئة تنظيمية فعالة، وتطوير خبرات متخصصة وجذب أهم العقول وتحفيز الإبداع لدى الشباب، فضلاً عن بناء شراكات عملية بين المؤسسات الصناعية والتعليمية والبحثية، وتوطيد التعاون الدولي.
وتعمل الاستراتيجية على توفير خدمات فضائية منافسة ورائدة عالمياً، وتعزيز القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، وإطلاق مهمات فضائية علمية واستكشافية، وترسيخ ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء.
وتعمل أيضا على تشكيل شراكات واستثمارات محلية وعالمية فاعلة في صناعة الفضاء، ووضع بنية تشريعية وتحتية داعمة تواكب مختلف التطورات المستقبلية للقطاع.
وسيجري تحقيق هذه الأهداف، من خلال أكثر من 20 برنامجا شاملا و80 مبادرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... الإمارات تعلن تفاصيل "استراتيجية الفضاء 2030" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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