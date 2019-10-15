أمير الكويت يعود من أمريكا غدا بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح

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ويعود أمير الكويت إلى أرض الوطن، بعد استكمال فحوصاته الطبية، التي تكللت بالنجاح والتوفيق؛ بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
© REUTERS / Waleed Ali
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية مع أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، لزيارة واشنطن.
وقال البيت الأبيض في بيان: إن "الرئيس وافق على استضافة أمير الكويت في البيت الأبيض خلال زيارته للولايات المتحدة العام المقبل ".
وتابع البيت الأبيض أن ترامب كان "سعيدا جدا لسماعه تحسن الأوضاع الصحية للأمير".
وأجل الشيخ صباح الأحمد (90 عاما) والذي كان من المقرر أن يجتمع مع ترامب يوم 12 أيلول/ سبتمبر إلى موعد لاحق لأسباب صحية وتم فحصه في أحد مستشفيات الولايات المتحدة بدلا من ذلك.
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