التحالف الدولي يعلن انسحاب قواته من الشمال السوري

وكتب المتحدث باسم التحالف مايلس بي كاغينس، عبر حسابه بموقع "تويتر"، "قوات التحالف تنفذ انسحابا متعمدا من شمال شرقي سوريا. لقد غادرنا منبج بالفعل".

تعتبر منبج مدينة كبيرة، تقع شمالي سوريا في محافظة حلب، وحتى وقت قريب، كانت القوات الأمريكية متواجدة فيها.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري أحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، مضيفة بأن الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات في المنطقة.

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

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وأدانت السلطات السورية مرارا، سياسة الاحتلال التركية شمالي سوريا، فيما أكدت روسيا بأن على تركيا تجنب الأعمال التي من شأنها أن تعيق طريق حل الصراع السوري، الذي ما زال مستمرا منذ عام 2011.