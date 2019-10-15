الدفاع المدني اللبناني: خطر تمدد الحرائق مازال قائما

وقال أبو موسى لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "نحن نعمل بكل طاقاتنا لإخماد الحرائق، ولكن بوجود الرياح لا نستطيع السيطرة على الحرائق".
وأشار أبو موسى إلى أن "الإهمال والطقس الحار والرياح القوية، عوامل أدت إلى اتساع رقعة الحرائق"، لافتا إلى أن الخطر ما زال قائماً من تمدد الحرائق بسبب الرياح.
وأكد أبو موسى أنه "حتى الساعة لا يوجد أي ضحايا، لدينا 6 إصابات لعناصر من الدفاع المدني وعملنا على إخلاء الأهالي من البلدات".
ودعا أبو موسى المواطنين إلى مغادرة المنازل فوراً في حال حدوث حريق وعدم تنشق الدخان.
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