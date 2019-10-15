شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية السعودى الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في الرياض، اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر.
وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاستقبال، بحث سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
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