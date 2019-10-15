صورة وتعليق.. الدامور والمشرف تتحولان لمقبرة سيارات بسبب حرائق لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد مؤلم ، تحولت بلدتا الدامور والمشرف فى لبنان، لرماد ومقبرة للسيارات، بسبب الحرائق الكبيرة التى اندلعت فى لبنان. واجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة وصل عددها حتى الآن 104 حرائق، عددًا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات، والمزروعات والأشجار، كما حاصرت العديد من المنازل، وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق

أثار-الحريق

أثار-حرائق-لبنان

الحرائق-تتسبب-فى-دمار-السيارات

القرية-تتحول-إلى-رماد

جانب-من-محاولة-السيطرة-على-النيران Advertisements

دمار-السيارات-بعد-الحريق

قرية-الدامور

قرية-المشرف-بعد-السيطرة-على-الحريق

قوات-الدفاع-المدنى

قوات-الدفاع-المدنى-اللبنانية

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