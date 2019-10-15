شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: تنسيق روسى إماراتى بشأن القضايا الدولية الملحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن بلاده والإمارات تنسقان فيما بينهما بشأن القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، وخاصة سوريا وليبيا واليمن والوضع فى الخليج.

وقال بوتين - خلال المحادثات الروسية - الإماراتية فى أبوظبى وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "لا تزال العلاقات الروسية الإماراتية تتطور بنجاح وبطريقة ودية وبناءة.. حيث تتوسع العلاقات فى المجالات الثقافية والاقتصادية والإنسانية، ويتم الحفاظ على التنسيق الوثيق بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال العالمى والإقليمي، وقبل كل شىء، فى سوريا وليبيا واليمن والوضع فى الخليج".

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وكان الرئيس الروسى، قد وصل فى وقت سابق اليوم، إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث توجه بصحبة ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من المطار إلى قصر الوطن الرئاسى، لإجراء محادثات ثنائية.

وتتصدر الموضوعات الرئيسية للمحادثات، زيادة التعاون الثنائى فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والقضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على الوضع فى سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج. وتواصل روسيا والإمارات أيضا التنسيق بشأن الوضع فى السوق العالمية للنفط، سواء فى إطار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك+" أوعلى مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.