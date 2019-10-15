اخبار الخليج

الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل ثلاثة إرهابيين فى الموصل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل ثلاثة إرهابيين فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال ثلاثة إرهابيين في الموصل ظهروا بإصدارات لتنظيم (داعش).

 

Advertisements

وأوضحت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - أنه من خلال عملية نوعية، تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 وبالتعاون مع استخبارات اللواء 75 من إلقاء القبض على 3 إرهابيين بمنطقة الشورة في الموصل.

 

وأضافت أن المعتقلين هم من الإرهابيين الذين ظهروا في إحدى إصدارات (داعش) ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل ثلاثة إرهابيين فى الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا