شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى: طائرتان يونانيتان وفرق إطفاء تتوجه إلى بيروت لإخماد الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أن طائرتين يونانيتين متخصصتين في إخماد الحرائق، من طراز الحمولة الكبيرة، في طريقهما حاليا نحو لبنان للمساهمة في إخماد الحرائق المشتعلة التي اجتاحت مناطق متعددة من البلاد.

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وأشار الوزير بو صعب – في تصريح اليوم الثلاثاء – إلى أن اليونان أرسلت أيضا عربتي إطفاء و 30 عنصرا متخصصا في مكافحة الحرائق على متن طائرة عملاقة من طراز (سي 130).

وأضاف أن طائرتين أردنيتين ستتوجهان أيضا إلى مطار بيروت للمساهمة في عمليات إخماد الحرائق، ولفت إلى أن الطائرتين القبرصيتين اللتين تساهمان منذ الأمس في إخماد الحرائق، لا تحملان الدولة اللبنانية أية تكلفة مالية سوى تزويدهما بالوقود والمياه للإطفاء.