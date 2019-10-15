الأردن وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية ريني كلارك كوبر سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك. واستعرضا الجانبان - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في كليهما.

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