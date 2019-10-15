القضاء العراقي يصدر أمرا بالقبض على ضابطى شرطة تسببا بمقتل متظاهرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر القضاء العراقي مذكرة بالقبض على ضابطين في شرطة واسط، تسببا بمقتل متظاهرين، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الثلاثاء.
وذكرت الشبكة الإخبارية أن اللجنة الوزارية العراقية للتحقيق في أحداث التظاهرات التى شهدتها العراق نهاية الشهر الماضى، قررت إرسال عدة لجان تحقيقية إلى مواقع التظاهرات في 8 محافظات.
كانت محافظات عراقية شهد مظاهرات حاشدة نهاية الشهر الماضى اعتراضا على ما سمته انتشار الفساد داخل الأجهزة الحكومية، وقتل على أثرها العشرات وجرح المئات.
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