شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العراقي يصدر أمرا بالقبض على ضابطى شرطة تسببا بمقتل متظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر القضاء العراقي مذكرة بالقبض على ضابطين في شرطة واسط، تسببا بمقتل متظاهرين، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الثلاثاء.

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وذكرت الشبكة الإخبارية أن اللجنة الوزارية العراقية للتحقيق في أحداث التظاهرات التى شهدتها العراق نهاية الشهر الماضى، قررت إرسال عدة لجان تحقيقية إلى مواقع التظاهرات في 8 محافظات.

كانت محافظات عراقية شهد مظاهرات حاشدة نهاية الشهر الماضى اعتراضا على ما سمته انتشار الفساد داخل الأجهزة الحكومية، وقتل على أثرها العشرات وجرح المئات.