شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق فى مناطق جديدة بلبنان تقترب من تل عرقة الأثرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق جديد منذ قليل فى لبنان بمنطقة تل عرقة الأثرى ويعمل عناصر الدفاع المدنى على اطفائه وذلك وفقا لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى التى قالت أن الأدخنة وغطت الأدخنة السوداء الطريق الرئيسى فوق الجسر الامر الذى تسبب بوقف حركة السير كليا بانتظار الانتهاء من عملية اطفاء النيران التى لم تعرف مسببات اشتعالها.

وافادت وسائل إعلام لبنانية أنه تجدد الحريق الذى تم إخماده ليل أمس فى بلدة الشيخ محمد فى عكار بالقرب من المنازل، وقد إلتهم مساحة من الأعشاب اليابسة وأشجار الزيتون حيث سارع على الفور عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي الى مكان الحريق وعملوا على تطويقه والسيطرة عليه وإخماده قبل وصوله الى المنازل وإلى الأراضي المجاورة، ثم عملوا على تبريد المساحة التي إحترقت خوفا من تجددها بسبب سرعة الرياح.