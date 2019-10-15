شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق فى مناطق جديدة بلبنان تقترب من تل عرقة الأثرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق جديد منذ قليل فى لبنان بمنطقة تل عرقة الأثرى ويعمل عناصر الدفاع المدنى على اطفائه وذلك وفقا لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى التى قالت أن الأدخنة وغطت الأدخنة السوداء الطريق الرئيسى فوق الجسر الامر الذى تسبب بوقف حركة السير كليا بانتظار الانتهاء من عملية اطفاء النيران التى لم تعرف مسببات اشتعالها.
وافادت وسائل إعلام لبنانية أنه تجدد الحريق الذى تم إخماده ليل أمس فى بلدة الشيخ محمد فى عكار بالقرب من المنازل، وقد إلتهم مساحة من الأعشاب اليابسة وأشجار الزيتون حيث سارع على الفور عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي الى مكان الحريق وعملوا على تطويقه والسيطرة عليه وإخماده قبل وصوله الى المنازل وإلى الأراضي المجاورة، ثم عملوا على تبريد المساحة التي إحترقت خوفا من تجددها بسبب سرعة الرياح.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق فى مناطق جديدة بلبنان تقترب من تل عرقة الأثرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.