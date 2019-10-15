شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة بالسودان: نرغب فى إقامة علاقات وطيدة مع كافة دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رغبة السودان فى إقامة علاقات وطيدة وثنائية مع دول العالم كافة فى كل المجالات، بالإضافة إلى التزام السودان بترقية التعاون اللازم مع السفراء لتأدية دورهم على الوجه الأمثل تحقيقا للمصالح المشتركة وخدمة للشعوب.

جاء ذلك خلال تسلم البرهان، اليوم الثلاثاء، بالقصر الجمهورى، أوراق اعتماد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية الجديد السفير محمد إسحق إبراهيم.

من جهته، عبر السفير الصومالى عن سعادته وتقديره للمجلس السيادى والشعب السودانى على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا استعداده التام للعمل سفيرا فى بلده الثانى السودان لتطوير وتوطيد العلاقات بما يدفع بها اقتصاديا وسياسبا وثقافيا.

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ونقل تحيات وتهانى الرئيس الصومالى محمد عبد الله قرامبر لرئيس مجلس السيادة والشعب السودانى بمناسبة نجاح الثورة، مثمنا دور السودان فى الوقوف مع الصومال إبان الأزمة بعد انهيار الحكومة المركزية وفتحها لكافة منافذ التعليم لأبناء الشعب الصومالي، مما أسهم فى أمن واستقرار البلاد.