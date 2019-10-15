مسؤول أمريكي يبحث في الأردن المستجدات الإقليمية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بحث مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية رينيه كلارك كوبر، في الأردن، الثلاثاء، المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بالعاصمة عمان، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل أيضاً السعودية وقطر، وتستمر حتى الجمعة.

وأضافت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، ‏‪ بأن المباحثات تناولت "الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر الظلامي".

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وفي ذات السياق، ثمن المسؤول الأمريكي الجهود المستمرة التي يقودها الملك عبدالله الثاني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وفي تكريس نهج شمولي لمحاربة الاٍرهاب.

وأكد الصفدي خلال اللقاء عمق العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، مثمنا الدعم الذي تقدمه الأخيرة للمملكة.

ولم تذكر الخارجية في بيانها موعد وصول المسؤول الأمريكي للمملكة ومدة زيارته لها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.