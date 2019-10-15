السودان.. إعلان محلية "كسلا" منطقة موبوءة بعدد من أمراض الحمى

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية السودانية، الثلاثاء، محلية كسلا شرقي البلاد، منطقة موبوءة بأمراض حمى الضنك والشيكونقونيا وحمى الوادي المتصدع والإسهالات المائية.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لمدير عام وزارة الصحة بولاية كسلا، نور الدين حسين علي، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا).

والمحليات هى أحد مستويات الحكم في البلاد حيث تضم الولاية عدد من المحليات مقسمة جغرافيًا.

وأوضح المسؤول المحلي أن "عينات يشتبه في إصابتها بحمى الوادي المتصدع، وحمى الضنك، والشيكونقونيا، جاءت نتائج فحصها تثبت الإصابة بالأمراض المعنية وتبلغ 125 حالة إصابة".

ويعتبر الباعوض هو الناقل الرئيس لحميات "الوادي المتصدع، والضنك والشيكونغيا".

وأشار إلى ضعف الجهود المبذولة لمواجهة الأوبئة، وضعف موارد وزارته.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية، أن جملة الإصابة بحمى الضنك 135 إصابة، في 3 ولايات بالبلاد (من أصل 18 ولاية) وهي كسلا والبحر الأحمر (شرق) وشمال دارفور (غرب).

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وفي 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزارة الصحة أن جملة الإصابات بحمى الضنك 48 حالة في ولاية كسلا.

وبحسب منظمة الصحة العالمة فإن بعوضة "الزاعجة المصرية" هي الناقل الرئيسي لحمى الضنك.

ويتنقل الفيروس إلى الإنسان عبر لسعات أناث البعوض المصابة

و"حمى الوادي المتصدِّع" هو مرض فيروسي حيواني المنشأ، يصيب الحيوانات (الأغنام والماعز) في المقام الأول، كما يصيب البشر، يؤدِّي إلى خسائر اقتصادية فادحة بسبب الوفيات وحالات الإجهاض، التي تحدث بين الحيوانات.

و"حمى الضنك" قلما تتسبب في الوفاة، ومن بين أعراض المرض" الحمى والصداع الحاد وألم خلف العيون وآلام العضلات والمفاصل والغثيان.

والشيكونغونيا مرض فيروسي ينتقل إلى البشر عن طريق حشرات البعوض الحاملة لعدوى المرض، ويسبب حمى وآلاما مبرّحة في المفاصل.



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