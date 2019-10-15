"هنية" يُهنّئ "سعيد" بفوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الثلاثاء، الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، بفوزه في الانتخابات.

وقالت الحركة، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن "هنية" أشاد، خلال اتصال هاتفي مع "سعيد"، بالتجربة التونسية الديمقراطية.

وتابعت:" كما ثمّن موقف الرئيس التونسي المنتخب من القضية الفلسطينية، وخاصة ملف التطبيع مع العدو الإسرائيلي ووصْفه إياه بالخيانة العظمى، واستحضاره فلسطين بقوة في خطاباته خلال الدعاية الانتخابية وبعد الفوز".

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ونقلت الحركة، عن الرئيس التونسي الجديد، تأكيده على "الموقف التونسي الثابت من القضية الفلسطينية، ووقوف بلاده إلى جانب الفلسطينيين حتى ينالوا حريتهم".

وأوضحت الحركة أن الرئيس المُنتخب أشار، خلال الاتصال، إلى "عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والتونسي".

والإثنين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة، فوز المرشح المستقل قيس سعيّد، بالانتخابات الرئاسية.

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