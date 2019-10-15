هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الثلاثاء، الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، بفوزه في الانتخابات.
وقالت الحركة، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن "هنية" أشاد، خلال اتصال هاتفي مع "سعيد"، بالتجربة التونسية الديمقراطية.
وتابعت:" كما ثمّن موقف الرئيس التونسي المنتخب من القضية الفلسطينية، وخاصة ملف التطبيع مع العدو الإسرائيلي ووصْفه إياه بالخيانة العظمى، واستحضاره فلسطين بقوة في خطاباته خلال الدعاية الانتخابية وبعد الفوز".
ونقلت الحركة، عن الرئيس التونسي الجديد، تأكيده على "الموقف التونسي الثابت من القضية الفلسطينية، ووقوف بلاده إلى جانب الفلسطينيين حتى ينالوا حريتهم".
وأوضحت الحركة أن الرئيس المُنتخب أشار، خلال الاتصال، إلى "عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والتونسي".
والإثنين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة، فوز المرشح المستقل قيس سعيّد، بالانتخابات الرئاسية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "هنية" يُهنّئ "سعيد" بفوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.