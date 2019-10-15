التحالف الدولي لمحاربة "داعش" يؤكد انسحاب قواته من منبج

عبد الجبار أبوراس/ الخليج 365

أكد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، الثلاثاء، انسحاب قواته من مدينة منبج، شمالي سوريا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه العقيد مايلس بي كاغينس، المتحدث العسكري باسم عملية "العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في موقع "تويتر".

وقال المتحدث إن "قوات التحالف تقوم بتنفيذ انسحاب مدروس من شمال شرقي سوريا".

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وأضاف "لقد غادرنا منبج".

يأتي ذلك بعيد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيها إن تركيا عازمة على تطهير المنطقة الممتدة من "منبج" السورية حتى بداية الحدود التركية مع العراق في إطار عملية "نبع السلام".

والأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.