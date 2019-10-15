مسؤول عسكري: 100 سوداني يصلون "دنقلا" عقب ترحيلهم من ليبيا

الخرطوم / الخليج 365

أعلن قائد القوات المشتركة السودانية الليبية، ناصر الأمين بشير، الثلاثاء، أن 100 مواطن سوداني وصلوا مدينة دنقلا شمالي البلاد، عقب ترحيلهم من قبل السلطات الليبية.

وأوضح بشير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، أن "السودانيين المبعدين من ليبيا، واجهوا معاناة كبيرة، إلى أن تمت عملية ترحيلهم إلى مدينة دنقلا شمالي البلاد".

وأضاف أن "القوات المشتركة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وترحيلهم إلى العاصمة الخرطوم لتكملة بقية الإجراءات وتسليمهم إلى ذويهم"، في إشارة ضمنية إلى أن السودانيين قد يكونون مهاجرين غير نظاميين.

وتابع أن "قواته مهمتها تأمين الحدود (السودانية الليبية) من أشكال كافة الجرائم العابرة، مثل الإتجار بالبشر، ومكافحة التهريب".

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ويكافح السودان ظاهرة الإتجار بالبشر، التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، وكذلك حدوده الشمالية الغربية مع ليبيا.

ويحتجز مهربو البشر أحيانا المهاجرين غير النظاميين بالسودان طلبا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى اتجار بهم.

ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية.

وللحد من الظاهرة، صادق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من خمسة إلى عشرين عاما.

ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم السابقة، إلا أن الأخيرة حظيت بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالمهاجرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.