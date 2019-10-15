بعد تعافيه من وعكة صحية.. أمير الكويت يعود إلى بلاده الأربعاء

الكويت/ محمد عبدالغفار/ الخليج 365
أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بالإنابة، عودة الرويعي، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيعود إلى بلاده، الأربعاء، عقب تعافيه من وعكة صحية.
وقال الرويعي، في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، في البرلمان: "أزف البشرى بعودة صاحب السمو الأمير الى البلاد غدا (الأربعاء)".
وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، دخل أمير الكويت إحدى المستشفيات الأمريكية، وذلك بعد 6 أيام من وصوله البلد الأخير، وقضى بالمستشفى 5 أيام أعلن إثرها مغادرته ، بعد استكمال فحوصات طبية "مطمئنة"، بحسب مصادر رسمية كويتية.
وأرجأ أمير الكويت لقاءً كان مقررا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 12 من الشهر نفسه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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