- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
الخليج – الاخصائي طلال بن هيال العنزي: أقيم الملتقى الخاص بأعضاء برامج مجلس الأعلام والفن مساء يوم أمس (الاثنين) الموافق: 15-2-1441 في قاعة فندق المطلق، ويعتبر هذا أللقاء امتداد و تجسيداً للتواصل الفعال بين أعضاء المجموعة وطرح الأفكار ومشاركتها بين الجميع وتبادل الأراء.
و أدار اللقاء مشرف المجموعة الإعلامي الكبير
عبدالحميد العوام والاعلامي الكبير البدر والذين رحبو بدورهم بالحضور وقدمو اسمى آيات الشكر والعرفان للشيخ فيصل المطلق راعي هذا اللقاء؛ شاكرين له حفاوة الملتقى وطيب الأستقبال وكرم الضيافه.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء يجمع أعضاء برامج مجلس الأعلام والفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.