لقاء يجمع أعضاء برامج مجلس الأعلام والفن

صحيفة الخليج الإلكترونية

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الخليج – الاخصائي طلال بن هيال العنزي: أقيم الملتقى الخاص بأعضاء برامج مجلس الأعلام والفن مساء يوم أمس (الاثنين) الموافق: 15-2-1441 في قاعة فندق المطلق، ويعتبر هذا أللقاء امتداد و تجسيداً للتواصل الفعال بين أعضاء المجموعة وطرح الأفكار ومشاركتها بين الجميع وتبادل الأراء.

و أدار اللقاء مشرف المجموعة الإعلامي الكبير

عبدالحميد العوام والاعلامي الكبير البدر والذين رحبو بدورهم بالحضور وقدمو اسمى آيات الشكر والعرفان للشيخ فيصل المطلق راعي هذا اللقاء؛ شاكرين له حفاوة الملتقى وطيب الأستقبال وكرم الضيافه.