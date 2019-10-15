صحيفة الخليج الالكترونية أكدت مصادر بأن الجهات الأمنية أوقفت شاباً نشر مقاطع فيديو مخالفة للأنظمة من ضمنها مشاهد اطلاق نار عبر برنامج سناب شات. يشار الى أن الشاب كان يحظى بمشاهدات عالية عبر البرنامج. انشر الخبر :

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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شاب نشر مقاطع مخالفة للأنظمة عبر برنامج “سناب شات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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