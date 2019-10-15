وزارة الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام . وأوضحت الوزارة بأن التقديم على الوظائف يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/2/21 هـ ولمدة أربعة أيام عبر منصة التوظيف المتاحة على بوابة الوزارة الإلكترونية ( https://www.moia.gov.sa/Pages/Moia-Jobs.aspx ) . انشر الخبر :

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