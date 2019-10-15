بطولة الأبطال التاسعة تشكر براون كافية

ابها تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة الابطال التاسعة والمقامة على ملعب نادي ضمك اكشن بخميس مشيط بالشكر والتقدير والعرفان لبراون كافية على تقديمهم الدعم المادي والمعنوي لبطولة الابطال التاسعة وبدورها اللجنة المنظمة للبطولة تقّدم الشكر والتقدير لكوفي براون كافية على حرصهم ودعمهم لرياضة منطقة عسير وحرصة الدائم على نهوضها والاهتمام بابناء عسير الأوفياء حيث قدم كوفي براون كافية مبلغ مالي عشرين الف دعمآ للجنة وللمنظمين لهذا الكرنفال والحدث الكبير بمنطقة عسير. وتتقدم اللجنة بالشكر والتقدير لبراون كافية على دعمة السخي والكبير وتتمنى له التوفيق والنجاح. انشر الخبر :

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