كانون تطلق كاميرا أكشن للجيب

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

أطلقت شركة كانون كاميرا الأكشن IVY REC الصغيرة، التي تمتاز بمتانة فائقة وسهولة وضعها في جيب السروال. وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا الجديدة لا يتعدى وزنها 90 غراماً، ويمكن تثبيتها في حزام أو حقيبة، ولا تشتمل على شاشة، وتتحمل وضعها في الماء لمدة 30 دقيقة على عمق مترين، كما أنها مقاومة للصدمات وتتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع يصل إلى مترين. وتُشغل الكاميرا بزر وطارة تتيح التنقل بين وضع "الإيقاف" و"الشبكة اللاسلكية WLAN" و"الصور" و"الفيديو". ويتيح التطبيق المجاني، المتوفر للأجهزة المحمولة العاملة بأندرويد وأبل "آي أو إس"، نقل الصور إلى الهاتف الذكي، الذي يمكن استعماله محدداً للمنظر أيضاً. وعلى صعيد الجوانب التقنية تعتمد الكاميرا على مستشعر CMOS بقياس 1/3 بدقة 13 ميغابيكسل، ويمكن تخزين الصور ومقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل على بطاقة الذاكرة الخارجية microSD. وأعلنت شركة كانون طرح الكاميرا الجديدة بالوردي، والأخضر، والرمادي، والأزرق في الأسواق العالمية بنحو 130 دولاراً.

