بوتين يشيد بمدينة أبوظبي وسرب من المقاتلات الإماراتية يزين سماء المدينة بالعلم الروسي...فيديو

أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لمدينة أبو ظبي، بسرعة التطور الذي شهدته المدينة منذ آخر زيارة قام بها من حوالي 12 عاما، وتحديدا في العام 2007.

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل النهيان: "أنا سعيد جدا بالعودة إلى أرض الإمارات العربية المتحدة المضيافة، وخلال تنقلي من المطار إلى مقر الإقامة الرسمي، شاهدت من نافذة سيارتي مدى التطور السريع الذي حصل في المدينة، وكيف تبدو في الخارج أفضل وأفضل".

ورافق انتقال الرئيس الروسي من المطار إلى مقر إقامته الرسمي سرب من المقاتلات الجوية الإماراتية التي استقبلته برسم ألوان العلم الروسي في سماء أبو ظبي.

وبدأت، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول، المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويتصدر الموضوعات الرئيسية للمحادثات زيادة التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والقضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج. وتواصل روسيا والإمارات أيضا التنسيق بشأن الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار "أوبك+" أوعلى مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.