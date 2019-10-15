دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة يمكن الآن مشاركة المحتوى من ريديت على سناب شات

أصبح بإمكان مستخدمي سناب شات مشاركة المحتوى المنشور على منصة ريديت على حساباتهم لأصدقائهم بشكل مباشر من خلال التطبيق.

كما هو الحال مع المنصات الأخرى، فقد قررت سناب شات إتاحة الفرصة لرواد ومستخدمي ريديت لمشاركة المحتوى المنشور على المنصة مباشرة للأصدقاء بسناب شات من خلال ميزة القصة لجميع المتابعين أو حتى مباشرة لبعض الأصدقاء

لكن يُشترط أن يتواجد التطبيقان على هاتف المستخدم لإتمام العملية سواء كان أندرويد أو iOS، فلا يجوز المشاركة من الويب.

ويمكن أن يقوم المستخدم بضغط زر المشاركة لمحتوى ريديت، وبعدها ستظهر كاميرا سناب لالتقاط صورة، ومن ثم سيظهر مربع مشاركة المنشور كملصق فوق الصورة التي تم التقاطها.

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المصدر:

Engadget

التدوينة يمكن الآن مشاركة المحتوى من ريديت على سناب شات ظهرت أولاً على عالم التقنية.