أصبح بإمكان مستخدمي سناب شات مشاركة المحتوى المنشور على منصة ريديت على حساباتهم لأصدقائهم بشكل مباشر من خلال التطبيق.
كما هو الحال مع المنصات الأخرى، فقد قررت سناب شات إتاحة الفرصة لرواد ومستخدمي ريديت لمشاركة المحتوى المنشور على المنصة مباشرة للأصدقاء بسناب شات من خلال ميزة القصة لجميع المتابعين أو حتى مباشرة لبعض الأصدقاء
لكن يُشترط أن يتواجد التطبيقان على هاتف المستخدم لإتمام العملية سواء كان أندرويد أو iOS، فلا يجوز المشاركة من الويب.
ويمكن أن يقوم المستخدم بضغط زر المشاركة لمحتوى ريديت، وبعدها ستظهر كاميرا سناب لالتقاط صورة، ومن ثم سيظهر مربع مشاركة المنشور كملصق فوق الصورة التي تم التقاطها.
المصدر:
Engadget
التدوينة يمكن الآن مشاركة المحتوى من ريديت على سناب شات ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.