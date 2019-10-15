دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Infinix S5 ينطلق في الهند بكاميرة رباعية وتصميم ثقب الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة Infinix اليوم هاتف Infinix S5 في السوق الهندي، والذي يأتي بكاميرة أمامية في ثقب الشاشة، مع كاميرة رباعية وأبعاد 20:9 في الشاشة، على أن يتوفر للبيع بدءاً من 21 من أن أكتوبر.

يتميز هاتف Infinix S5 بحجم شاشة 6.6 إنش، تدعم جودة عرض HD بلس، كما يتميز بأبعاد في الشاشة 20:9، حيث تشغل الشاشة 90.5% من إطار الهاتف.

كما ينطلق هاتف Infinix S5 بمعالج Helio P22 ثماني الأنوية من ميديا تيك، بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويضم ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، مع نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة XOS 5.5.

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وتأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 114 درجة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لتصوير portrait، مع كاميرة تدعم التصوير في الإضاءة المنخفضة، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

ويتميز هاتف Infinix S5 بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية في تصميم زجاجي 3D كريستالي، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Infinix S5 ينطلق في الهند بكاميرة رباعية وتصميم ثقب الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.