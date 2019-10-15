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بوتن يصل الإمارات في زيارة رسمية

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دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى دولة الإمارات وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ظهر الثلاثاء، إلى دولة الإمارات قادما من الرياض، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال بوتن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث من المقرر أن يبحث الزعيمان مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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كما ستتطرق مباحثات الشيخ محمد بن زايد وبوتن، علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات وروسيا، وآليات تنميتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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