بوتن يصل الإمارات في زيارة رسمية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى دولة الإمارات

وكان في استقبال بوتن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث من المقرر أن يبحث الزعيمان مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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كما ستتطرق مباحثات الشيخ محمد بن زايد وبوتن، علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات وروسيا، وآليات تنميتها.