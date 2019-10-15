بوتن يصل الإمارات في زيارة رسمية

وكان في استقبال بوتن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث من المقرر أن يبحث الزعيمان مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
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كما ستتطرق مباحثات الشيخ محمد بن زايد وبوتن، علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات وروسيا، وآليات تنميتها.
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