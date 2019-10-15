شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وبوتين يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون بين الإمارات وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الإمارات، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين. Advertisements وشملت هذه الاتفاقيات المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية والتى تستهدف تطوير الشركة الاستراتيجية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك فى مختلف القطاعات. يذكر أن الرئيس الروسى قد وصل صباح اليوم إلى دولة الإمارات، قادما من السعودية وكان فى استقباله الشيخ محمد بن زايد، وجرت له مراسم استقبال رسمية داخل قصر الوطن فى العاصمة أبوظبى.

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