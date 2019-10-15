ولى عهد أبوظبى وبوتين يشهدان مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الروسى فلاديمير بوتين مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية والتى تستهدف تطوير الشراكة الإستراتيجية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك فى مختلف القطاعات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء عقب جلسة مباحثات رسمية بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس بوتين الذى يقوم بزيارة للإمارات حاليا، حيث رحب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس بوتين، متمنيا أن تحقق زيارته أهدافها المرجوة فى دعم العلاقات الإماراتية - الروسية ودفعها إلى الأمام فى المجالات المختلفة بما يصب فى مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وكان الرئيس الروسى بوتين وصل اليوم إلى الإمارات فى زيارة رسمية؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهم الملفات الإقليمية والدولية.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الروسي، فى المطار ثم توجها إلى قصر الوطن الرئاسي، الذى أقيمت فيه مراسم استقبال رسمية لبوتين، حيث يستضيف جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليعقد بعد ذلك الزعيمان مباحثات ثنائية.

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وكان مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، قد ذكر أن المحادثات التى تستضيفها أبوظبى ستركز على مسائل التطوير اللاحق للتعاون الثنائى فى القطاعين التجارى الاقتصادى والاستثماري، وتبادل الآراء حول القضايا الحيوية الدولية والإقليمية.

وهذه الزيارة، التى وصفتها وسائل الإعلام الإماراتية بالتاريخية، الثانية لبوتين إلى الإمارات منذ 2007، فيما عقد الرئيس الروسى 10 لقاءات مع ولى عهد أبوظبى إضافة إلى سلسلة اتصالات هاتفية كان آخرها فى 10 يونيو الماضي.

وتأتى الزيارة فى إطار جولة خليجية بدأها بوتين بزيارة السعودية، تم خلالها توقيع وثائق مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما فى مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.