شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر سورى: القوات الأمريكية تخلى مخيم الهول من نساء داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر حكومى سورى بأن القوات الأمريكية أخلت مخيم الهول للنازحين، من نساء مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابي، ونقلتهن إلى قاعدتها العسكرية فى مدينة "الشدادى" التابعة لمحافظة الحسكة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن عملية إخلاء المخيم جاءت بعد أيام من إقدام عدد من نساء مسلحى "داعش"، على مهاجمة حراس المخيم وإضرام النيران فيه.

وعلى صعيد متصل.. أفادت مصادر سورية بانفجار عبوة ناسفة قرب مخيم الهول دون الحديث عن أى خسائر.

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وأكدت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا - فى وقت سابق - أن مخيم الهول الذى يعتبر من أكبر المخيمات فى الشرق الأوسط وأخطرها فى العالم، يضم 71 ألفا و658 نازحا ولاجئا وفقا للإحصائيات الرسمية الأخيرة.

وبدأت تركيا ومسلحون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوما فى شمال شرق سوريا، ما دفع غالبية دول العالم لإدانة هذا العدوان، ومطالبة أنقرة بالانسحاب الفورى من سوريا.