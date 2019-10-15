شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة العربية اليوم.. قمة سعودية روسية تؤسس تطوراً نوعياً.. الرئيس الروسى يزور الإمارات اليوم ومحمد بن زايد فى مقدمة مستقبليه.. دليل جديد يثبت رشاوى "حمد بن جاسم" خلال جلسات الاستماع فى قضية فساد "باركليز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار محلية ودولية تتصدر الصفحات الأولى للصحافة العربية، فالمملكة العربية السعودية أجرت قمة سعودية روسية، وفى محطته الثانية فى الخليج، وصل الرئيس الروسى فيلادمير بوتين إلى الإمارات، وفضائح قطر لاتزال تلاحق آل ثانى وتتصدر الصفحات العربية.. وإلى ابرز ما طالعتنا به صحافة العرب

القت زيارة الرئيس الروسى فلادمير بوتين إلى السعودية بثقلها على مانشتات الصحف السعودية، وقالت الرياض، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وفي مستهل المباحثات ألقى خادم الحرمين كلمة أشاد فيها بالعلاقات المميزة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، والتطلع إلى تعزيزها في جميع المجالات.

وتابع الملك «تقدر المملكة العربية السعودية لروسيا الاتحادية دورها الفاعل في المنطقة والعالم، ونتطلع للعمل مع فخامتكم دوماً في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز النمو الاقتصادى.

إن ما سنعمل عليه من فرص استثمارية وتجارية مشتركة بين البلدين من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات خصوصاً فى مجال الطاقة؛ سيكون له نتائج إيجابية كبيرة على مصالح بلدينا وشعبينا».

كما ثمن الرئيس الروسي، في كلمته دور خادم الحرمين الشريفين في ترسيخ التعاون الروسي السعودي المتعدد المجالات والأبعاد.

ولفت إلى أهمية التنسيق السعودي الروسي لتأمين الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقال «أنا على يقين أنه بدون مشاركة المملكة العربية السعودية يستحيل تأمين التنمية المستدامة لأي من مشكلات المنطقة».عقب ذلك، جرى استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجال النفطي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام.





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الاتحاد: بوتين في الإمارات اليوم

وصل فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى الدولة، في زيارة رسمية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمة مستقبلي الرئيس الروسي، في مطار الرئاسة في أبوظبي.

وقال سموه عبر حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "أرحب بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين ضيفاً عزيزاً على الإمارات وشعبها .. زيارة تاريخية تجسد قوة العلاقات الإماراتية - الروسية .. ماضون معاً نحو تعزيزها على المستويات كافة لمصلحة بلدينا الصديقين".

أرحب بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين ضيفاً عزيزاً على الإمارات وشعبها .. زيارة تاريخية تجسد قوة العلاقات الإماراتية - الروسية .. ماضون معاً نحو تعزيزها على المستويات كافة لمصلحة بلدينا الصديقين.





استمرت أمس جلسات الاستماع في قضية فساد بنك باركليز، واستمعت محكمة (أولد بيلي) البريطانية الشهيرة إلى مجموعة من المكالمات، واطلعت على رسائل إلكترونية تم تبادلها بين المتهمين وبين بعض المديرين في البنك.

وقام مكتب الادعاء بإطلاع المحكمة على دليل جديد من شأنه إثبات تعمد وترصد التحايل؛ من أجل دفع رشاوى وعمولات سرية لحمد بن جاسم.

وأشار مكتب الادعاء إلى أن الخدمات والعقود الاستشارية هي مجرد عقود صورية للتغطية على مبلغ العمولات السرية المدفوعة لحمد بن جاسم؛ لذلك فإن مديري البنك والمتهمين لم يستطيعوا أن يوفروا أيًّا من هذه الوثائق للقسم الضرائبي في البنك، وبالتالي اضطر البنك إلى أن يدفع هذه الضريبة بالرغم من أن الخدمات الاستشارية معفية من الضريبة.



