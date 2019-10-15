شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسيطر على منبج.. ودوريات روسية على الحدود بين تركيا وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الجيش السورى سيطرت بشكل كامل على مدينة منبج الواقعة شمال شرق البلاد. ونقلت شبكة سكاى نيوز اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع الروسية، قولها، إن الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات على الحدود الفاصلة بين الجيشين التركي والسوري شمالي سوريا. Advertisements

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