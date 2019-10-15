شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف بقيادة أمريكا: نحن خارج مدينة منبج بشمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إن قواته غادرت مدينة منبج بشمال سوريا اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن وحدات من الجيش السورى دخلت المدينة.

وقال المتحدث العسكري الكولونيل ميليس بي. كاجينز على تويتر إن القوات الأمريكية "تنفذ انسحابا مخططا له من شمال شرق سوريا. نحن خارج منبج".