شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لبنانى: كارثة الحرائق تستدعى إعلان حالة الطوارىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب اللبنانى فؤاد مخزومى على "تويتر"، كارثة الحرائق تستدعى إعلان حالة الطوارئ الوطنية وتحرك الحكومة فورا. وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تساءل لماذا التلكؤ فى إخلاء المحاصرين فى المشرف والدبية وبشامون وغيرها من البلدات المنكوبة؟، والأهم ماذا تفعل 3 طائرات فى مطار بيروت اشتراها لبنان لوقف مثل هذه الكارثة؟ وليحاسب المسئول عن عدم توفير الصيانة لهذه الطوافات".

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