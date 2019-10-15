أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء أن العملية التي تخوضها قواته ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا لن تتوقف حتى "تتحقق أهدافنا".
ودخلت العملية العسكرية التركية الدامية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" يومها السابع الثلاثاء.
وقال في خطاب متلفز من باكو "إن شاء الله، سنسيطر سريعًا على المنطقة الممتدة من منبج إلى حدودنا مع العراق ونضمن في المرحلة الأولى عودة مليون ومن ثم مليوني لاجئ سوري وبكامل إرادتهم" الى بلادهم.
وأضاف أنه تم "تحرير" ألف كيلومتر من الأراضي السورية حتى الآن "من المنظمة الإرهابية الانفصالية".
وتخطط تركيا لإقامة "منطقة آمنة" تمتد عبر شمال سوريا تمكنها من إعادة عدد كبير من اللاجئين السوريين البالغ عددهم نحو 3,6 مليونًا الذين وصلوا إليها هربًا من النزاع في بلدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان يؤكد أن العملية العسكرية في سوريا ستتواصل حتى "تحقق أهدافها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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